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Мадуро перекрив кордон Венесуели з Бразилією

Мадуро перекрив кордон Венесуели з Бразилією

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро, якого вже не визнають багато країн світу, дав розпорядження перекрити державний кордон з Бразилією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-трансляцію Мадуро.

"Кордон буде перекрито з 20:00 21 лютого як превентивний захід для безпеки країни", заявив Мадуро.

Кордон перекривається на невизначений термін. Розглядається варіант закрити кордон також з Колумбією, в яку, в основному біжать венесуельці через економічну кризу.

Нагадаємо, Бразилія і Колумбія не визнають Ніколаса Мадуро легітимним президентом Венесуели і вважають в.о. президента Хуана Гуайдо, главу Національної асамблеї, якому висловлюють повну підтримку.

#EnVivo | Videoconferencia con el Estado Mayor Superior de la #FANB y los Comandantes de las REDI, para verificar el apresto operacional de todas las unidades militares de la Patria. https://t.co/G99O2RgENh

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 21 февраля 2019 г.

23 січня голова Національної асамблеї (однопалатного парламенту) Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом країни і пообіцяв провести в країні дострокові вибори. Його визнав ряд країн, в тому числі США, Канада, Грузія, а також країни Латинської Америки.

Мадуро назвав його неконституційним президентом, а після оголосив про розрив дипломатичних відносин з США і закриття всіх посольств і консульств в Венесуелі. Він дав американським дипломатам 72 години, щоб покинути країну. На підтримку Мадуро виступили Росія, Куба, Туреччина, Болівія, Нікарагуа, Сальвадор і Іран.

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