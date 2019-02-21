Мадуро перекрыл границу Венесуэлы с Бразилией

"Граница будет перекрыта с 20:00 21 февраля как превентивная мера для безопасности страны", заявил Мадуро.

Граница перекрывается на неопределенный срок. Рассматривается вариант закрыть границу также с Колумбией, в которую, в основном бегут венесуэльцы из-за экономического кризиса.

Напомним, Бразилия и Колумбия не признают Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы и считают и.о. президента Хуана Гуайдо, главу Национальной ассамблеи, которому выражают полную поддержку.

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23 января председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и пообещал провести в стране досрочные выборы. Его признал ряд стран, в том числе США, Канада, Грузия, а также страны Латинской Америки.

Мадуро назвал его неконституционным президентом, а после объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии всех посольств и консульств в Венесуэле. Он дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну. В поддержку Мадуро выступили Россия, Куба, Турция, Боливия, Никарагуа, Сальвадор и Иран.