Болтон повідомив про підтримку Гуайдо з боку аташе Венесуели при ООН

За його словами, “військовий вибрав демократію для венесуельців”.

Раніше Болтон в інтерв’ю Fox News повідомляв, що представники командування Збройних сил Венесуели проводять переговори з республіканською опозицією потай від глави держави Ніколаса Мадуро.

23 січня голова Національної асамблеї (однопалатного парламенту) Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом країни і пообіцяв провести в країні дострокові вибори. Його визнав ряд країн, в тому числі США, Канада, Грузія, а також країни Латинської Америки.

Мадуро назвав його неконституційним президентом, а після оголосив про розрив дипломатичних відносин з США і закриття всіх посольств і консульств в Венесуелі. Він дав американським дипломатам 72 години, щоб покинути країну. На підтримку Мадуро виступили Росія, Куба, Туреччина, Болівія, Нікарагуа, Сальвадор і Іран.

Venezuela’s military attaché to the United Nations, Colonel Pedro Chirinos, has announced his official recognition of Juan Guaido as Interim President of Venezuela. He has chosen democracy for Venezuelans over Maduro’s tyranny. https://t.co/NBtdGBrKot

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 20 февраля 2019 г.

Як повідомляв УНН, лідер опозиції Венесуели повідомив, що судно з гуманітарною допомогою покинуло Пуерто-Ріко.