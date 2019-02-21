Оппозиция Венесуэлы заявила о переходе 11 дипломатов на сторону Гуайдо
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Представители венесуэльской оппозиции в США сообщили, что американские активы и счета республики, в том числе банковские счета посольств и консульств Венесуэлы, заморожены, передает Reuters. На стороне оппозиции, утверждают они, оказались 11 венесуэльских дипломатов, передает УНН.
О заморозке счетов журналистам рассказал Густаво Маркано, старший помощник посланника венесуэльской оппозиции в Вашингтоне. Он же отметил, что дипкорпус Николаса Мадуро в США прекратил работу. Всего в США находятся 56 дипломатов из Венесуэлы.
Представитель венесуэльской оппозиции в Вашингтоне Карлос Веккьо подтвердил агентству, что на сторону Гуайдо перешли 11 из 56 дипломатов. Эти дипломаты, по его словам, продолжат выполнять работу в интересах оппозиции.
Ранее 21 февраля стало известно, что Гуайдо поддержал военный атташе в постпредстве Венесуэлы при ООН полковник Педро Чиринос.
Напоминаем, Мадуро перекрыл границу Венесуэлы с Бразилией.