Військові Венесуели блокують дорогу, якою Гуайдо їде на кордон з Колумбією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Представники Боліваріанської гвардії і поліції закрили проїзд транспортних засобів по дорозі, що веде до кордону Колумбії, якою лідер опозиції країни Хуан Гуайдо направляється, щоб забезпечити доставку в країну гуманітарної допомоги. Про це повідомляє газета El Nacional, інформує УНН.
За її даними, автоколона з опозиційними депутатами на деякий час зупинена. Раніше також повідомлялося про застосування поліцією сльозогінного газу проти прихильників Гуайдо, що прямують з ним в сторону колумбійського міста Кукута, де знаходиться один з пунктів доставки гуманітарної допомоги.
Раніше лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив про плани доставки 23 лютого гуманітарної допомоги через острів Кюрасао в Карибському морі. За його словами, офіційна влада спробує перешкодити її доставці, але опозиція за допомогою волонтерів все одно зможе розподілити продукти харчування і медикаменти серед населення. Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав ініціативу про передачу гуманітарної допомоги “поганим і дешевим шоу олігархії” і закликав співгромадян відмовитися від неї.
Як зазначав УНН, опозиція Венесуели заявила про перехід 11 дипломатів на сторону Гуайдо.