Военные сегодня завершат учение на Ровенском полигоне
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Более сотни военнослужащих из всех частей и подразделений оперативного командования "Запад" сегодня завершат учения на Ровенском полигоне, сообщили УНН в пресс-службе ОК "Запад".
К тренировкам, которые начались 31 октября, привлекли сержантов и старшин. Во время практических занятий они выполняют упражнения из стрелкового оружия, противотанковых гранатометов, метание гранат, разведывательной и тактической медицины.
Напомним, как сообщал УНН, НАТО и Россия проводят одновременно военные учения на Балканах.