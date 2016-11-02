Военные сегодня завершат учение на Ровенском полигоне

К тренировкам, которые начались 31 октября, привлекли сержантов и старшин. Во время практических занятий они выполняют упражнения из стрелкового оружия, противотанковых гранатометов, метание гранат, разведывательной и тактической медицины.

Напомним, как сообщал УНН, НАТО и Россия проводят одновременно военные учения на Балканах.