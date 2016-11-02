Військові сьогодні завершать навчання на рівненському полігоні
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Понад сотню військовослужбовців з усіх частин та підрозділів оперативного командування “Захід” сьогодні завершить навчання на рівненському полігоні, повідомили УНН у прес-службі ОК “Захід”.
До тренувань, які розпочалися 31 жовтня, залучили сержантів і старшин. Під час практичних занять вони виконують вправи зі стрілецької зброї, протитанкових гранатометів, метання гранат, розвідувальної та тактичної медицини.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, НАТО й Росія проводять одночасні військові навчання на Балканах.