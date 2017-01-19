Военные Сенегала заявили, что вошли на территорию Гамбии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Военные Сенегала заявили, что вошли на территорию Гамбии для обеспечения передачи власти избранному президенту Адаму Барроу, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы вошли в Гамбию", - цитирует издание слова представителя сенегальских ВС полковника Абду Ндиайе.
Как пишет ТАСС, Вооруженные силы Нигерии также заявили ранее, что направляют войска в Гамбию для обеспечения передачи власти.
"Нигерийские военные будут размещать свои подразделения в качестве резерва для защиты населения Гамбии и поддержания мира и безопасности в регионе", - отмечается в заявлении военных.
Напомним, Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку передачи власти в Гамбии избранному президенту, приведенному к присяге в столице Сенегала, Дакаре.