Військові Сенегалу заявили, що увійшли на територію Гамбії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Військові Сенегалу заявили, що увійшли на територію Гамбії для забезпечення передачі влади обраному президенту Адаму Барроу, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Ми увійшли в Гамбію", - цитує видання слова представника сенегальських ЗС полковника Абду Ндіайе.
Як пише ТАСС, Збройні сили Нігерії також заявили раніше, що направляють війська до Гамбії для забезпечення передачі влади.
"Нігерійські військові будуть розміщувати свої підрозділи в якості резервних сил для захисту населення Гамбії та підтримання миру і безпеки в регіоні", - наголошується в заяві військових.
Нагадаємо, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію в підтримку передачі влади в Гамбії обраному президенту, приведеному до присяги в столиці Сенегалу, Дакарі.