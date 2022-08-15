Военные рф захватили еще одно госучреждение в оккупированном Энергодаре

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«Оккупанты продолжают захватывать в Энергодаре объекты и предприятия, устанавливать там свои порядки и оказывать давление на работников. Сегодня стало известно, что военные рф захватили Энергодарское отделение «ОП Васильевский отдел «ГУ Запорожский ОЦ КПХ МОЗ» (лабораторный центр), штат которого – 33 человека», – говорится в сообщении.

Детали

По его информации, работники отказались сотрудничать с оккупантами. Кроме того, с 16 августа на работу уже не будут выходить.

Дополнение

Энергодар почти с первого дня полномасштабной войны находится в русской оккупации. В городе открыли пункт приема документов для оформления гражданства россии.

Во временно занятом оккупантами Энергодаре на Запорожье коллаборанты получили паспорта рф, только 0,05% жителей не бойкотируют российскую паспортизацию.