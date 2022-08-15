Военные рф захватили еще одно госучреждение в оккупированном Энергодаре

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 5198 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 19909 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 56780 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 98318 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 132955 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 131108 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 284319 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136638 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123233 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 383073 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
69%
Популярные новости

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 8584 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 11852 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

01:57 • 7122 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 16133 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 15985 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 5060 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 284276 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 304702 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 383053 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 359041 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 2886 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 81869 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 115326 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 134937 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 173570 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Военные рф захватили еще одно госучреждение в оккупированном Энергодаре

Киев • УНН

 • 172794 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Российские военнослужащие захватили еще одно государственное предприятие в оккупированном городе Энергодар Запорожской области. Речь идет об отделении Васильевского отдела государственного учреждения «Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней». Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram, информирует УНН.

Военные рф захватили еще одно госучреждение в оккупированном Энергодаре

Цитата

«Оккупанты продолжают захватывать в Энергодаре объекты и предприятия, устанавливать там свои порядки и оказывать давление на работников. Сегодня стало известно, что военные рф захватили Энергодарское отделение «ОП Васильевский отдел «ГУ Запорожский ОЦ КПХ МОЗ» (лабораторный центр), штат которого – 33 человека», – говорится в сообщении.

Детали 

По его информации, работники отказались сотрудничать с оккупантами. Кроме того, с 16 августа на работу уже не будут выходить.

Дополнение 

Энергодар почти с первого дня полномасштабной войны находится в русской оккупации. В городе открыли пункт приема документов для оформления гражданства россии.

Во временно занятом оккупантами Энергодаре на Запорожье коллаборанты получили паспорта рф, только 0,05% жителей не бойкотируют российскую паспортизацию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Brent
$61.37
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.60
Золото
$3,056.69
Ethereum
$1,461.28