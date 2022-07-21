Жителі Енергодара майже повністю бойкотують паспортизацію рф, погодилися колаборанти - мер

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"В українському Енергодарі вчора «цілих» 26 чи 28 колаборантів отримали з рук вбивць та катів паспорт країни-терориста. І таким чином визнали себе причетними до тих злочинних, страшних речей, що коїть рф в Україні. Показово, що лише п'ятеро погодилися на «урочисте» орківське фото в захопленому приміщенні Енергодарського відділу РАЦСу під портретом путіна", – написав Орлов у Telegram.

Він також додав, що "лише 0,05% від 54-тисячного населення міста виявили бажання отримати російський паспорт".

Нагадаємо

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що Україна має зайняти жорсткішу позицію щодо отримання паспортів рф українцями й розглядати це як злочин.



