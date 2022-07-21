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Верещук: отримання українським громадянином паспорта держави-агресора має розглядатись як злочин

Верещук: отримання українським громадянином паспорта держави-агресора має розглядатись як злочин

Київ • УНН

 • 117393 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Віцепрем'єр-міністр- міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що Україна має зайняти жорсткішу позицію щодо отримання паспортів рф українцями й розглядати це як злочин. Про це вона написала в Telegram, передає УНН.

Деталі

Верещук зазначила, що росіяни бояться неминучих контрнаступів України й хочуть використати мешканців тимчасово окупованих територій як живий щит. Вона додала, що загарбники поспішають із видачею паспортів рф українцям і проведенням "референдумів".

"Тут не має бути жодних ілюзій: паспорти та "референдуми" - це російська зброя, більш небезпечна, ніж ракети. Якщо ми хочемо реально протидіяти окупації, ми маємо зайняти більш чітку та більш жорстку позицію щодо отримання паспортів окупантів та голосування на їх "референдумах". Маємо чітко сказати: це злочин проти нашої держави!" - наголосила Верещук.

Також вона зазначила, що можуть бути дуже рідкісні винятки, наприклад, коли українці отримують російські паспорти, щоб переїхати на підконтрольну українському уряду територію.

"Але засадничо, будь-яке отримання українським громадянином (незалежно від мотивів) паспорта держави-агресора має розглядатись як злочин. Ми маємо донести це до громадян, які знаходяться зараз під тимчасовою окупацією. Розумію, що це жорстко, але йдеться про існування української держави", - зауважила Верещук.

Нагадаємо 

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують тиснути на українців, примушуючи їх отримувати російські паспорти.

Українські Національні Новини

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