Верещук: получение украинским гражданином паспорта государства-агрессора должно рассматриваться как преступление

Детали

Верещук отметила, что россияне боятся неизбежных контрнаступлений Украины и хотят использовать жителей временно оккупированных территорий как живой щит. Она добавила, что захватчики спешат с выдачей паспортов рф украинцам и проведением "референдумов".

"Здесь не должно быть никаких иллюзий: паспорта и "референдумы" - это российское оружие, более опасное, чем ракеты. Если мы хотим реально противодействовать оккупации, мы должны занять более четкую и более жесткую позицию по получению паспортов оккупантов и голосования на их "референдумах". Должны четко сказать: это преступление против нашего государства!" – подчеркнула Верещук.

Также она отметила, что могут быть очень редкие исключения, например когда украинцы получают российские паспорта, чтобы переехать на подконтрольную украинскому правительству территорию.

"Но основательно, любое получение украинским гражданином (независимо от мотивов) паспорта государства-агрессора должно рассматриваться как преступление. Мы должны донести это до граждан, которые находятся сейчас под временной оккупацией. Понимаю, что это жестко, но речь идет о существование украинского государства", - отметила Верещук.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают давить на украинцев, заставляя их получать российские паспорта.