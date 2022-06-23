На окупованих територіях росіяни тиснуть на українців, примушуючи їх отримувати паспорти рф - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують тиснути на українців, примушуючи їх отримувати російські паспорти. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
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“Російські загарбники продовжують вживати активних заходів до пришвидшення так званої інтеграції тимчасово окупованих територій до економічного та соціального простору російської федерації”, – повідомила Маляр.
Вона констатувала, що росія продовжує грубо і цинічно порушувати норми міжнародного права. Зокрема, намагаючись інтегрувати тимчасово окуповані території України до російського простору, російська федерація розгортає пункти видачі російських паспортів, тисне на людей, які вимушено опинилися на цих територіях.
Найбільшого тиску зазнають люди, які працюють на захоплених підприємствах, оскільки країна-агресор примушує українців, які залишилися на тимчасово-окупованих територіях, співпрацювати з ними. Зокрема, це стосується представників освітньої сфери. Станом на сьогодні, більшість українців чинять спротив. Але окупанти придушують активні протести.
Окрім цього, росія намагається організувати пасажирські перевезення на тимчасово-окуповану територію Криму з захоплених територій Херсонської області.
Також продовжується незаконний вивіз українських культурних цінностей. Так само триває вивезення продукції захоплених підприємств та зерна.
Маляр наголосила, що держава-окупантведе інформаційні кампанії не тільки на тимчасово-окупованих територіях, але й по багатьох країнах світу з метою перешкодити отримати Україною міжнародну військову допомогу.
“На сьогодні росія намагається підірвати репутацію України, як надійного партнера, намагається знайти будь-які аргументи для того, щоб переконати західний світ у неможливості або непотрібності надавати Україні військову допомогу”, – додала Маляр.
Доповнення
Як писав УНН, жителі тимчасово захопленого Херсона відмовилися брати участь у роздачі російських паспортів.