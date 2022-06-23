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На оккупированных территориях россияне давят на украинцев, заставляя их получать паспорта рф - Минобороны

На оккупированных территориях россияне давят на украинцев, заставляя их получать паспорта рф - Минобороны

Киев • УНН

 • 199868 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают давить на украинцев, заставляя их получать российские паспорта. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

Детали

“Российские захватчики продолжают принимать активные меры к ускорению так называемой интеграции временно оккупированных территорий в экономическое и социальное пространство российской федерации”, – сообщила Маляр.

Она констатировала, что россия продолжает грубо и цинично нарушать нормы международного права. В частности, пытаясь интегрировать временно оккупированные территории Украины в российское пространство, российская федерация развертывает пункты выдачи российских паспортов, давит на людей, вынужденно оказавшихся на этих территориях.

Наибольшее давление испытывают люди, работающие на захваченных предприятиях, поскольку страна-агрессор заставляет оставшихся на временно-оккупированных территориях украинцев сотрудничать с ними. В частности это касается представителей образовательной сферы. По состоянию на сегодняшний день, большинство украинцев сопротивляются. Но оккупанты подавляют активные протесты.

Кроме этого, россия пытается организовать пассажирские перевозки на временно-оккупированную территорию Крыма с захваченных территорий Херсонской области.

Также продолжается незаконный вывоз украинских культурных ценностей. Так же идет вывоз продукции захваченных предприятий и зерна.

Маляр подчеркнула, что государство-оккупант ведет информационные кампании не только на временно оккупированных территориях, но и во многих странах мира с целью помешать получить Украине международную военную помощь.

“Сегодня россия пытается подорвать репутацию Украины, как надежного партнера, пытается найти любые аргументы для того, чтобы убедить западный мир в невозможности или ненужности оказывать Украине военную помощь”, – добавила Маляр.

Дополнение

Как писал УНН, жители временно захваченного Херсона отказались участвовать в раздаче российских паспортов.

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