Жителі Херсона відмовилися брати участь у роздачі російських паспортів

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“Херсонці, відмовившись брати участь у нав’язуванні російського громадянства через роздачу паспортів, ще раз довели усьому світові, що реінкарнація російської імперії неможлива, історія не повториться. Навіть у вигляді фарсу не повториться”, — написав він.

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Як писав УНН, у Херсоні окупаційна влада пропонує гроші в обмін на російський паспорт і підтримку референдуму.