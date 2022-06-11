Жителі Херсона відмовилися брати участь у роздачі російських паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Жителі тимчасово захопленого Херсона відмовилися брати участь у роздачі російських паспортів. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, пише УНН.
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“Херсонці, відмовившись брати участь у нав’язуванні російського громадянства через роздачу паспортів, ще раз довели усьому світові, що реінкарнація російської імперії неможлива, історія не повториться. Навіть у вигляді фарсу не повториться”, — написав він.
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Як писав УНН, у Херсоні окупаційна влада пропонує гроші в обмін на російський паспорт і підтримку референдуму.