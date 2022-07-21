Жители Энергодара почти полностью бойкотируют паспортизацию рф, согласились коллаборанты - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Во временно занятом оккупантами Энергодаре на Запорожье коллаборанты вчера получили паспорта рф, только 0,05% жителей не бойкотируют российскую паспортизацию. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов, передает УНН.
Цитата
"В украинском Энергодаре вчера «целых» 26 или 28 коллаборантов получили из рук убийц и палачей паспорт страны-террориста. И таким образом признали себя причастными к тем преступным, страшным вещам, которые творят в Украине. Показательно, что только пятеро согласились на «торжественное» орковское фото в захваченном помещении Энергодарского отдела ЗАГСа под портретом путина", – написал Орлов в Telegram.
Он также добавил, что "лишь 0,05% от 54-тысячного населения города изъявили желание получить российский паспорт".
Напомним
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Украина должна занять более жесткую позицию по получению паспортов рф украинцами и рассматривать это как преступление.