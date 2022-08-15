Військові рф захопили ще одну держустанову в окупованому Енергодарі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Російські військовослужбовці захопили ще одне державне підприємство в окупованому місті Енергодар Запорізької області. Мова йде про відділення Василівського відділу державної установи «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб». Про це повідомив міський голова міста Дмитро Орлов у Telegram, інформує УНН.
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«Окупанти продовжують захоплювати в Енергодарі об’єкти та підприємства, встановлювати там свої порядки і чинити тиск на працівників. Сьогодні стало відомо, що військові рф захопили Енергодарське відділення «ВП Василівський відділ «ДУ Запорізький ОЦ КПХ МОЗ» (лабораторний центр), штат якого - 33 особи», - ідеться в повідомленні.
Деталі
За його інформацією, працівники відмовилися співпацювати з окупантами. Крім того, з 16 серпня на роботу вже не виходитимуть.
Доповнення
Енергодар майже з першого дня повномасштабної війни знаходиться в російській окупації. У місті відкрили пункт прийому документів для оформлення громадянства рф.
У тимчасово зайнятому окупантами Енергодарі на Запоріжжі колаборанти отримали паспорти рф, лише 0,05% жителів не бойкотують російську паспортизацію.