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В Енергодарі загарбники відкрили пункт оформлення громадянства рф

В Енергодарі загарбники відкрили пункт оформлення громадянства рф

Київ • УНН

 • 75673 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. У тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області російські окупанти відкрили пункт прийому документів для оформлення громадянства рф. Про це у Telegram повідомив мер міста Дмитро Орлов, інформує УНН.

Цитата

"Рашисти оголосили, що в Енергодарі відкрився пункт прийому документів для оформлення громадянства рф і заходилися робити широку рекламну кампанію папірцю з найнижчим у світі рейтингом", - ідеться в повідомленні.

Додамо

Також, за інформацією Орлова, у місті поширюються чутки про те, що росіяни можуть вимкнути українських мобільних операторів, а також заблокувати роботу української банківської системи. Він зазначив, що вчора це призвело до великого ажіотажу на зняття готівки з банківських карток: "Звичайно ж, не безкоштовно, а за чималий відсоток за обнал коштів. Враховуючи, що цей бізнес контролюють самі окупанти, то зрозуміло, звідки ноги ростуть і кому це вигідно".

Орлов додав, що протягом останнього тижня окупанти знову взялися і за місцевих інтернет-провайдерів.

"Анонсовано, що в Енергодар заходить кримський провайдер. Це дозволить загарбникам блокувати українські новинні ресурси чи принаймні зробити таку спробу. Саме така мета є однією з пріоритетних для окупантів", - резюмує мер.

Нагадаємо 

Президент росії володимир путін підписав указ, який передбачає спрощений порядок видачі російського громадянства жителям Запорізької та Херсонської областей України. У документі йдеться, що указ набирає чинності з дня підписання, тобто з 25 травня.

Українські Національні Новини

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