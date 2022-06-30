В Энергодаре захватчики открыли пункт оформления гражданства рф
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Во временно захваченном Энергодаре Запорожской области российские оккупанты открыли пункт приема документов для оформления гражданства рф. Об этом в Telegram сообщил мэр города Дмитрий Орлов, информирует УНН.
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"Рашисты объявили, что в Энергодаре открылся пункт приема документов для оформления гражданства рф и принялись делать широкую рекламную кампанию бумажке с самым низким в мире рейтингом", - говорится в сообщении.
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Также, по информации Орлова, в городе ходят слухи о том, что россияне могут отключить украинских мобильных операторов, а также заблокировать работу украинской банковской системы. Он отметил, что вчера это повлекло за собой большой ажиотаж на снятие наличных с банковских карт: "Конечно же, не бесплатно, а за немалый процент за обнал средств. Учитывая, что этот бизнес контролируют сами оккупанты, то понятно, откуда ноги растут и кому это выгодно".
Орлов добавил, что в течение последней недели оккупанты снова взялись и за местных интернет-провайдеров.
"Анонсировано, что в Энергодар заходит крымский провайдер. Это позволит захватчикам блокировать украинские новостные ресурсы или хотя бы сделать такую попытку. Именно такая цель является одной из приоритетных для оккупантов", - резюмирует мэр.
Напомним
Президент россии владимир вутин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок выдачи российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей Украины. В документе говорится, что указ вступает в силу дня подписания, то есть с 25 мая.