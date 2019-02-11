Военные РФ в Керчи спрятали захваченные украинские катера
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Российская оккупационная власть переместила и замаскировала в Керчи украинские военные катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу", захваченых военными РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".
По состоянию на 11 февраля украинские катера отсутствуют на территории причала в Керчи, которая контролируется российскими пограничниками, хотя они находились там раньше.
Сейчас катера "Никополь", "Яны Капу" и "Бердянск" переместили ближе к побережью, накрыли маскировочными сетками и закрыли со стороны моря российскими военными катерами.
25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.
Напомним, четверо украинских моряков, захваченных россиянами в ноябре 2018 года, повторно заявили, что являются военнопленными.