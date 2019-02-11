Військові РФ у Керчі сховали захоплені українські катери
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Російська окупаційна влада перемістила та замаскувала в Керчі українські військові катери "Нікополь" та "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу", захоплені військовими РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
Станом на 11 лютого українські катери відсутні на території причалу в Керчі, яка контролюється російськими прикордонниками, хоча раніше вони перебували там.
Зараз катери "Нікополь", "Яни Капу" та "Бердянськ" перемістили ближче до узбережжя, накрили маскувальними сітками та закрили з боку моря російськими військовими катерами.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.
Нагадаємо, четверо українських моряків, захоплених росіянами у листопаді 2018 року, повторно заявили, що є військовополоненими.