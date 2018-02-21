Военные пенсионеры получат новые пенсии в марте-апреле - Гройсман

По словам главы правительства, объем финансирования, который потребуется для реализации инициативы, составит около 7 млрд грн, и средства есть.

"Мы прогнозируем, что повышение коснется 498 тыс. военных пенсионеров. На эти цели мы потратим в этом году примерно 7 млрд грн. Мы знаем пути, каким образом мобилизовать средства в рамках дефицита бюджета Пенсионного фонда. Решение принято, к концу недели оно будет передано на места, начнется работа с каждым пенсионером. В марте-апреле пенсионеры получат новые пенсии", - сказал Гройсман.

Напомним, 21 февраля Кабинет Министров Украины принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января в среднем на 1,5 тыс. грн.