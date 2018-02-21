Військові пенсіонери отримають нові пенсії у березні-квітні - Гройсман

За словами глави уряду, обсяг фінансування, який знадобиться для реалізації ініціативи, становитиме близько 7 млрд грн, і кошти є.

“Ми прогнозуємо, що підвищення торкнеться 498 тис. військових пенсіонерів. На ці цілі ми витратимо цього року приблизно 7 млрд грн. Ми знаємо шляхи, яким чином мобілізувати кошти в рамках дефіциту бюджету Пенсійного фонду. Рішення прийнято, до кінця тижня воно буде доведено на місця, розпочнеться робота з кожним пенсіонером. В березні-квітні пенсіонери отримають нові пенсії”, — сказав Гройсман.

Нагадаємо, 21 лютого Кабінет Міністрів України схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня в середньому на 1,5 тис. грн.