Військові пенсіонери отримають нові пенсії у березні-квітні - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Підвищення пенсій військовослужбовцям, згідно рішення уряду, відбудеться для 498 тис. осіб. Нові пенсії будуть уже у березні-квітні. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
За словами глави уряду, обсяг фінансування, який знадобиться для реалізації ініціативи, становитиме близько 7 млрд грн, і кошти є.
“Ми прогнозуємо, що підвищення торкнеться 498 тис. військових пенсіонерів. На ці цілі ми витратимо цього року приблизно 7 млрд грн. Ми знаємо шляхи, яким чином мобілізувати кошти в рамках дефіциту бюджету Пенсійного фонду. Рішення прийнято, до кінця тижня воно буде доведено на місця, розпочнеться робота з кожним пенсіонером. В березні-квітні пенсіонери отримають нові пенсії”, — сказав Гройсман.
Нагадаємо, 21 лютого Кабінет Міністрів України схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня в середньому на 1,5 тис. грн.