Военные Нацгвардии выступили в защиту Маркива в итальянском суде
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Четыре нынешние и бывшие служащие батальона им. Кульчицкого дали показания суду в итальянском городе Павия в защиту нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера на Донбассе 24 мая 2014 года. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.
"Виталий Маркив нес службу по охране и обороне телевизионной башни на Карачуне в секторе ответственности противоположном от места гибели итальянского репортера. Интенсивность боевых действий в этом районе была очень высокой начиная со 2 мая, когда сводное подразделение сил АТО в составе гвардейцев с десантниками после боя и потерь заняло господствующую высоту над городом", - пояснили свидетели.
По свидетельствам украинских военных, Виталий Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелли 24 мая 2014 года. Ведь в гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых могло быть убито потерпевшего иностранного фотографа, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные рекомендации посольства Италии не ехать в зону боевых действий.
Напомним, 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в итальянской тюрьме по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе. Его арестовали 30 июня 2017 году в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Андрея Миронова, его российского партнера.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что итальянского журналиста Рокелли убили сепаратисты, а не нацгвардеец.
Ранее Арсен Аваков заявил, что сторона обвинения использует фейковое письмо якобы от НГУ, которое появилось еще в прошлом году на пропагандистском российском сайте "Русская весна".
Как сообщал УНН, в деле Маркива в итальянском суде дал показания и.о. командующего Нацгвардии.