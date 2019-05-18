Військові Нацгвардії виступили на захист Марківа в італійському суді

“Віталій Марків ніс службу з охорони та оборони телевізійної вежі на Карачуні у секторі відповідальності протилежному від місця загибелі італійського репортера. Інтенсивність бойових дій в цьому районі була дуже високою починаючи з 2 травня, коли зведений підрозділ сил АТО у складі гвардійців із десантниками після бою і втрат зайняв панівну висоту над містом”, — пояснили свідки.

За свідченнями українських військових, Віталій Марків не причетний до загибелі італійського репортера Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року. Адже у гвардійському підрозділі тоді не було важкої зброї, а саме мінометів, вогнем яких могло бути вбито потерпілого іноземного фотографа, а сам він перебував на позиціях бойовиків проросійських незаконних збройних формувань і умисно наражав себе на небезпеку, попри офіційні рекомендації посольства Італії не їхати у зону бойових дій.

Нагадаємо, 29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою в італійській в’язниці за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Андрія Миронова, його російського напарника.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що італійського журналіста Рокеллі вбили сепаратисти, а не нацгвардієць.

Раніше Арсен Аваков заявив, що сторона обвинувачення використовує фейковий лист нібито від НГУ, який з’явився ще минулого року на пропагандистському російському сайті “Руська весна”.

Як повідомляв УНН, у справі Марківа в італійському суді дав свідчення в.о. командувача Нацгвардії.