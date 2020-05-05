Военные суда США впервые за 30 лет вошли в Баренцево море
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Эскадренные миноносцы USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook и судно снабжения USNS Supply ВМС США, а также фрегат HMS Kent Королевского военно-морского флота Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Они отрабатывают операции по обеспечению безопасности морского судоходства в сложных природных условиях за Северным полярным кругом, сообщили Военно-морские силы Соединенных Штатов в понедельник, 4 мая. Суровая погода Арктики требует постоянного внимания и практики, говорится в сообщении.
"В эти непростые времена особенно важно обеспечивать постоянство наших операций на европейской сцене и одновременно принимать благоразумные меры по защите здоровья наших сил", - заявила командующая Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти.
"Мы сохраняем приверженность делу продвижения безопасности и стабильности в регионе", - добавила она.
Надводные суда ВМС США не заходили в Баренцево море с середины 1980-х годов. Уведомление о заходе кораблей было направлено в министерство обороны России 1 мая, подчеркнули в ВМС США. Это сделано с целью избежать недопонимания, снизить риск и предотвратить случайную эскалацию напряжения.
Как сообщал УНН, ракетный эсминец ВМС США в апреле направлялся к Черному морю.