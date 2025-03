Ракетний есмінець ВМС США прямує до Чорного моря

"USS Porter (DDG 78) почав свій транзит на північ - у Чорне море з Середземного моря. Він буде працювати з країнами-партнерами по Чорному морю для забезпечення безпеки на морі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у НАТО узгодили пакет допомоги для України і Грузії, який передбачає навчання в стратегічному Чорноморському регіоні, а також спільну роботу з протидії "гібридній війні".

Як повідомлялося раніше в УНН, посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко назвав допомогу США у переозброєнні флоту першим пріоритетом у співпраці у військовій сфері між Україною і США в 2020-му році.

Також у березні атомний авіаносець США USS Eisenhower увійшов до Середземного моря.

#USSPorter (DDG 78) began her northbound transit into the #BlackSea from the #MediterraneanSea. She will work with Black Sea partner nations to ensure maritime security. @USEmbassyTurkey @US_EUCOM pic.twitter.com/rg2DEGckUD

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) April 13, 2020