Ракетный эсминец ВМС США направляется в Черное море

"USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север - в Черное море из Средиземного моря. Он будет работать с партнерами по Черному морю для обеспечения безопасности на море", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в НАТО согласовали пакет помощи для Украины и Грузии, предусматривающий обучение в стратегическом Черноморском регионе, а также совместную работу по противодействию "гибридной войне".

Как сообщалось ранее в УНН, посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко назвал помощь США в перевооружении флота первым приоритетом в сотрудничестве в военной сфере между Украиной и США в 2020 году.

Также в марте атомный авианосец США USS Eisenhower вошел в Средиземное море.

#USSPorter (DDG 78) began her northbound transit into the #BlackSea from the #MediterraneanSea . She will work with Black Sea partner nations to ensure maritime security. @USEmbassyTurkey @US_EUCOM pic.twitter.com/rg2DEGckUD

- US Naval Forces Europe-Africa / US 6th Fleet (@USNavyEurope) April 13, 2020