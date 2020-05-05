Військові кораблі США вперше за 30 років увійшли в Баренцове море
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Ескадрені міноносці USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook і судно постачання USNS Supply ВМС США, а також фрегат HMS Kent Королівського військово-морського флоту Великої Британії увійшли в акваторію Баренцева моря. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
Вони відпрацьовують операції з забезпечення безпеки морського судноплавства в складних природних умовах за Північним полярним колом, повідомили Військово-морські сили Сполучених Штатів в понеділок, 4 травня. Сувора погода Арктики вимагає постійної уваги і практики, йдеться в повідомленні.
"У ці непрості часи особливо важливо забезпечувати сталість наших операцій на європейській сцені і одночасно ухвалювати розсудливі заходи щодо захисту здоров'я наших сил", - заявила командувачка Шостим флотом ВМС США віце-адмірал Ліза Франкетті.
"Ми зберігаємо прихильність справі просування безпеки і стабільності в регіоні", - додала вона.
Надводні судна ВМС США не заходили в Баренцове море з середини 1980-х років. Повідомлення про захід кораблів було направлено до міністерства оборони Росії 1 травня, підкреслили у ВМС США. Це зроблено з метою уникнення непорозумінь, зниження ризиків і запобігання випадковій ескалації напруги.
Як повідомляв УНН, ракетний есмінець ВМС США в квітні прямував до Чорного моря.