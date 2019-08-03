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Военные и оппозиция Судана согласовали конституционную декларацию

Военные и оппозиция Судана согласовали конституционную декларацию

Киев  •  УНН

 • 9128 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Переходный Военный совет Судана и основная оппозиционная сила - альянс "За свободу и перемены" - согласовали Конституционную декларацию, по которой наступает новый этап формирования переходного правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Такое заявление сделал посредник Африканского союза Мохамед Хассан Лебатт.

По данным агентства, которому удалось ознакомиться с проектом декларации, в документе перечислены органы власти, которые будут действовать во время переходного периода, и прописаны отношения между ними. Декларация должна обеспечить возможность постепенного перехода власти от военных к гражданским представителям.

Документ также определяет роль службы разведки и Сил быстрой поддержки - наиболее влиятельного военизированного формирования - во время переходного периода, что являлось основным предметом разногласий между Военным советом и оппозиционными силами, указывает агентство. Согласно проекту Конституционной декларации, служба разведки будет подчиняться правительству и Суверенному совету, а Силы быстрого реагирования будет контролировать главное командование вооруженных сил.

Суверенный совет, о создании которого стороны договорились в начале июля, будет состоять из 11 гражданских и военных представителей. В его состав войдут пять человек, избранных военным советом, а также пять гражданских, которых выберет альянс "За свободу и перемены". Кандидатура еще одного человека должна быть одобрена обеими сторонами. После формирования Суверенного совета, который будет действовать как минимум три года, переходный Военный совет должен быть распущен.

Стороны намерены продолжить переговоры по техническим деталям процедуры подписания декларации 3 августа.

Напомним, в Судане задержали силовиков, которые расстреляли учащуюся демонстрацию.

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