У Судані затримали силовиків, які розстріляли учнівську демонстрацію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сімох співробітників силових структур затримали за підозрою в розстрілі демонстрації, в результаті якого загинули п'ятеро підлітків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
"Перехідна військова рада Судану оголосила, що влада заарештувала винних у стрілянині на демонстрації школярів у штаті Північний Кордофан", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що винні є співробітниками так званих Сил швидкої підтримки. Вони охороняли судансько-французький банк на ринку міста Ель-Обейд.
Усіх сімох заарештовано й передано прокуратурі штату Північний Кордофан для проведення слідчих і судових процедур.
Нагадаємо, в акціях протесту в Судані загинули 184 людини.