У Судані затримали силовиків, які розстріляли учнівську демонстрацію

"Перехідна військова рада Судану оголосила, що влада заарештувала винних у стрілянині на демонстрації школярів у штаті Північний Кордофан", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що винні є співробітниками так званих Сил швидкої підтримки. Вони охороняли судансько-французький банк на ринку міста Ель-Обейд.

Усіх сімох заарештовано й передано прокуратурі штату Північний Кордофан для проведення слідчих і судових процедур.

Нагадаємо, в акціях протесту в Судані загинули 184 людини.