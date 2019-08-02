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У Судані затримали силовиків, які розстріляли учнівську демонстрацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сімох співробітників силових структур затримали за підозрою в розстрілі демонстрації, в результаті якого загинули п'ятеро підлітків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

"Перехідна військова рада Судану оголосила, що влада заарештувала винних у стрілянині на демонстрації школярів у штаті Північний Кордофан", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що винні є співробітниками так званих Сил швидкої підтримки. Вони охороняли судансько-французький банк на ринку міста Ель-Обейд.

Усіх сімох заарештовано й передано прокуратурі штату Північний Кордофан для проведення слідчих і судових процедур.

Нагадаємо, в акціях протесту в Судані загинули 184 людини.

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