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Військові і опозиція Судану узгодили конституційну декларацію

Військові і опозиція Судану узгодили конституційну декларацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Перехідна Військова рада Судану і основна опозиційна сила - альянс "За свободу і зміни" - погодили Конституційну декларацію, за якою настає новий етап формування перехідного уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Таку заяву зробив посередник Африканського союзу Мохамед Хассан Лебатт.

За даними агентства, якому вдалося ознайомитися з проектом декларації, в документі перераховані органи влади, які будуть діяти під час перехідного періоду, і прописані відносини між ними. Декларація повинна забезпечити можливість поступового переходу влади від військових до цивільних представників.

Документ також визначає роль служби розвідки і Сил швидкої допомоги - найбільш впливового воєнізованого формування - під час перехідного періоду, що було основним предметом розбіжностей між Військовою радою і опозиційними силами, вказує агентство. Згідно з проектом Конституційної декларації, служба розвідки буде підкорятися уряду і суверенній раді, а Сили швидкого реагування буде контролювати головне командування збройних сил.

Суверенна рада, про створення якого сторони домовилися на початку липня, буде складатися з 11 цивільних і військових представників. До її складу увійдуть п'ять осіб, обраних військовою радою, а також п'ять цивільних, яких вибере альянс "За свободу і зміни". Кандидатура ще однієї людини повинна бути схвалена обома сторонами. Після формування Суверенної ради, яка буде діяти як мінімум три роки, перехідна Військова рада має бути розпущена.

Сторони мають намір продовжити переговори щодо технічних деталей процедури підписання декларації 3 серпня.

Нагадаємо, у Судані затримали силовиків, які розстріляли учнівську демонстрацію.

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