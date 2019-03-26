Военные Греции сообщили, что турецкие самолеты нарушили воздушное пространство страны 47 раз

По приведенным им данным, “восемь турецких военных самолетов совершили 47 нарушений воздушного пространства”, когда Греция праздновала 198-ю годовщину национально-освободительной революции 1821-1829 годов против 400-летнего ига Османской империи.

Как отмечает Генеральный штаб, впервые с 2016 года турецкая авиация вторгалась в греческое воздушное пространство 25 марта, нарушив договоренности о том, чтобы две страны воздерживались от проведения учений и маневров во время национальных праздников. Турецкие самолеты совершили почти полсотни нарушений, побив рекорд 2009 года, подчеркнули греческие военные.

Генеральный штаб национальной обороны Греции также подтвердил, что два турецких истребителя F-4 пытались помешать полету военно-транспортного вертолета Sikorsky, на котором премьер-министр Алексис Ципрас летел на небольшой греческий островок Агатониси для того, чтобы отметить с его жителями национальный праздник Греции. Как сообщается, два турецких F-4, вторгшиеся без предоставления плана полета в район полетной информации Афин (Athens Flight Information Region, FIR) в зоне между греческими островами Самос и Кос на высоте 6000 футов (примерно 1800 м), попытались приблизиться к военному вертолету с греческим премьером, который летел на высоте 2000 футов (600 м) близ островков Агатониси и Арки. Из- за этого греческому вертолету пришлось резко снизиться чуть ли не до 100 футов (около 30 м), совершая маневры. На перехват турецких истребителей, приблизившихся к вертолету премьера на расстояние 4 миль (около 6,5 км), поднялись греческие F-16, которые в соответствии с международной практикой заставили нарушителей покинуть греческое воздушное пространство.

После инцидента агентство Anadolu со ссылкой на источник в силах безопасности республики опровергло сообщения о том, что турецкая авиация создавала помехи для пролета вертолета с Алексисом Ципрасом. Согласно сообщению агентства, вертолет греческого премьера никто не преследовал, а истребители ВВС Турции выполняли плановое задание.

Как сообщал УНН, недавно истребители НАТО четыре раза перехватывали российские самолеты над Балтикой.