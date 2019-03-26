Военные Греции сообщили, что турецкие самолеты нарушили воздушное пространство страны 47 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Турецкая военная авиация 47 раз нарушила в понедельник греческое воздушное пространство. Об этом сообщил Генеральный штаб национальной обороны Греции, передает УНН.
По приведенным им данным, “восемь турецких военных самолетов совершили 47 нарушений воздушного пространства”, когда Греция праздновала 198-ю годовщину национально-освободительной революции 1821-1829 годов против 400-летнего ига Османской империи.
Как отмечает Генеральный штаб, впервые с 2016 года турецкая авиация вторгалась в греческое воздушное пространство 25 марта, нарушив договоренности о том, чтобы две страны воздерживались от проведения учений и маневров во время национальных праздников. Турецкие самолеты совершили почти полсотни нарушений, побив рекорд 2009 года, подчеркнули греческие военные.
Генеральный штаб национальной обороны Греции также подтвердил, что два турецких истребителя F-4 пытались помешать полету военно-транспортного вертолета Sikorsky, на котором премьер-министр Алексис Ципрас летел на небольшой греческий островок Агатониси для того, чтобы отметить с его жителями национальный праздник Греции. Как сообщается, два турецких F-4, вторгшиеся без предоставления плана полета в район полетной информации Афин (Athens Flight Information Region, FIR) в зоне между греческими островами Самос и Кос на высоте 6000 футов (примерно 1800 м), попытались приблизиться к военному вертолету с греческим премьером, который летел на высоте 2000 футов (600 м) близ островков Агатониси и Арки. Из- за этого греческому вертолету пришлось резко снизиться чуть ли не до 100 футов (около 30 м), совершая маневры. На перехват турецких истребителей, приблизившихся к вертолету премьера на расстояние 4 миль (около 6,5 км), поднялись греческие F-16, которые в соответствии с международной практикой заставили нарушителей покинуть греческое воздушное пространство.
После инцидента агентство Anadolu со ссылкой на источник в силах безопасности республики опровергло сообщения о том, что турецкая авиация создавала помехи для пролета вертолета с Алексисом Ципрасом. Согласно сообщению агентства, вертолет греческого премьера никто не преследовал, а истребители ВВС Турции выполняли плановое задание.
Как сообщал УНН, недавно истребители НАТО четыре раза перехватывали российские самолеты над Балтикой.