Військові Греції повідомили, що турецькі літаки порушили повітряний простір країни 47 раз за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Турецька військова авіація 47 разів порушила в понеділок грецький повітряний простір. Про це повідомив Генеральний штаб національної оборони Греції, передає УНН.
За наведеними ним даними, “вісім турецьких військових літаків здійснили 47 порушень повітряного простору”, коли Греція святкувала 198-у річницю національно-визвольної революції 1821-1829 років проти 400-річного ярма Османської імперії.
Як зазначає Генеральний штаб, вперше з 2016 року турецька авіація вторгалася в грецький повітряний простір 25 березня, порушивши домовленості про те, щоб дві країни утримувалися від проведення навчань і маневрів під час національних свят. Турецькі літаки здійснили майже півсотні порушень, побивши рекорд 2009 року, підкреслили грецькі військові.
Генеральний штаб національної оборони Греції також підтвердив, що два турецьких винищувачі F-4 намагалися перешкодити польоту військово-транспортного вертольота Sikorsky, на якому прем’єр-міністр Алексіс Ціпрас летів на невеликий грецький острівець Агатонісі для того, щоб відзначити з його жителями національне свято Греції. Як повідомляється, два турецьких F-4, що вторглися без надання плану польоту в район польотної інформації Афін (Athens Flight Information Region, FIR) в зоні між грецькими островами Самос і Кос на висоті 6000 футів (приблизно 1800 м), спробували наблизитися до військового вертольоту з грецьким прем’єром, який летів на висоті 2000 футів (600 м) поблизу острівців Агатонісі і Аркі. Через це грецькому вертольоту довелося різко знизитися мало не до 100 футів (близько 30 м), здійснюючи маневри. На перехоплення турецьких винищувачів, що наблизилися до вертольота прем’єра на відстань 4 миль (близько 6,5 км), піднялися грецькі F-16, які відповідно до міжнародної практики змусили порушників покинути грецький повітряний простір.
Після інциденту агентство Anadolu з посиланням на джерело в силах безпеки республіки спростувало повідомлення про те, що турецька авіація створювала перешкоди для прольоту гелікоптера з Алексісом Ціпрасом. Згідно з повідомленням агентства, вертоліт грецького прем’єра ніхто не переслідував, а винищувачі ВПС Туреччини виконували планове завдання.
Як повідомляв УНН, нещодавно винищувачі НАТО чотири рази перехоплювали російські літаки над Балтикою.