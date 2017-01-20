Военные действия в Гамбии приостановлены до полудня пятницы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Военная операция Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Гамбии приостановлена до полудня пятницы, чтобы дать тому, кто проиграл выборы президенту Яйя Джамме шанс мирно передать власть, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В ночь на пятницу военные Сенегала заявили о вводе войск в Гамбию. О направлении своих войск в Гамбию сообщали также власти Нигерии. Сенегальская армия заявила, что начатые удары по военным объектам в Гамбии.
В среду парламент Гамбии продлил полномочия Я.Джамме, который должен был передать власть избранному главе государства Адаму Барроу 19 января. Барроу в четверг вступил в должность в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре.
Напомним, военные Сенегала заявили, что вошли на территорию Гамбии для обеспечения передачи власти избранному президенту Адаму Барроу. Также Армия Сенегала заявила о начале боевых действий в Гамбии.
Напомним, 10 декабря президент Гамбии Яйя Джамме, который правит страной более 22 лет, заявил, что не признает своего поражения на недавних президентских выборах, и призвал к повторному голосованию.