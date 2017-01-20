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Військові дії в Гамбії призупинені до полудня п’ятниці

Військові дії в Гамбії призупинені до полудня п’ятниці

Київ • УНН

 • 8538 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Військова операція Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) в Гамбії припинена до полудня п’ятниці, щоб дати тому, хто програв вибори президента Яйя Джамме шанс мирно передати владу, передає УНН з посиланням на Reuters.

У ніч на п’ятницю військові Сенегалу заявили про введення військ до Гамбії. Про направлення своїх військ в Гамбії повідомляли також влада Нігерії. Сенегальська армія заявила, що розпочаті удари по військових об’єктах в Гамбії.

У середу парламент Гамбії продовжив повноваження Я.Джамме, який повинен був передати владу обраному главі держави Адаму Барроу 19 січня. Барроу в четвер вступив на посаду в посольстві Гамбії в столиці Сенегалу Дакарі.

Нагадаємо, військові Сенегалу заявили, що увійшли на територію Гамбії для забезпечення передачі влади обраному президенту Адаму Барроу. Також Армія Сенегалу заявила про початок бойових дій в Гамбії.

Нагадаємо, 10 грудня президент Гамбії Яйя Джамме, який править країною більше 22 років, заявив, що не визнає своєї поразки на недавніх президентських виборах, та закликав до повторного голосування.

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