Военный грузовик столкнулся с фурой в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 ноября. УНН. На объездной дороге в Ровно на улице Мельничная военный грузовик протаранил фуру. На месте работают патрульные, сообщает корреспондент УНН.
Автомобили получили механические повреждения. Информации о пострадавших нет. На дороге образовался затор.
Патрульные устанавливают, кто обусловил столкновения. Очевидцы жалуются, что на месте столкновения на дороге был гололед.
Напомним, как сообщал УНН, в Мариуполе произошло ДТП с участием пьяного военнослужащего .