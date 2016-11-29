Военный грузовик столкнулся с фурой в Ровно

Автомобили получили механические повреждения. Информации о пострадавших нет. На дороге образовался затор.

Патрульные устанавливают, кто обусловил столкновения. Очевидцы жалуются, что на месте столкновения на дороге был гололед.

Напомним, как сообщал УНН, в Мариуполе произошло ДТП с участием пьяного военнослужащего .