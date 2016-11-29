Військова вантажівка зіткнулася з фурою в Рівному

Автомобілі отримали механічні ушкодження. Інформації про постраждалих немає. На дорозі утворився затор.

Патрульні встановлюють, хто зумовив зіткнення. Очевидці скаржаться, що на місці зіткнення на дорозі була ожеледиця.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Маріуполі відбулася ДТП за участю п'яного військовослужбовця.