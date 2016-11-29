Військова вантажівка зіткнулася з фурою в Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. На об'їзній дорозі у Рівному на вулиці Млинівська військова вантажівка протаранила фуру. На місці працюють патрульні, повідомляє кореспондент УНН.
Автомобілі отримали механічні ушкодження. Інформації про постраждалих немає. На дорозі утворився затор.
Патрульні встановлюють, хто зумовив зіткнення. Очевидці скаржаться, що на місці зіткнення на дорозі була ожеледиця.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Маріуполі відбулася ДТП за участю п'яного військовослужбовця.