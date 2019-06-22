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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военная делегация ЕС посетила район проведения ООС

Киев • УНН

 • 12575 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Военная делегация Европейского Союза во главе с Председателем Военного комитета ЕС генералом Клаудио Грациано посетила район проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Военная делегация ЕС посетила район проведения ООС

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский ознакомил иностранных гостей с текущей политикой безопасности ситуации в районе проведения ООС. Продемонстрировал материальные доказательства присутствия российских войск на украинском Донбассе и проинформировал председателя Военного комитета ЕС о ходе гуманитарного разминирования в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, командующий Объединенных сил обсудил с председателем Военного комитета ЕС отдельные вопросы процесса разведения сторон на Луганщине.

Во время встречи высокие гости получили возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, за последние сутки боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных.

Украинские Национальные Новости

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