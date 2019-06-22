Військова делегація ЄС відвідала район проведення ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Військова делегація Європейського Союзу на чолі з Головою Військового Комітету ЄС генералом Клаудіо Граціано відвідала район проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський ознайомив іноземних гостей з поточною безпековою ситуацією в районі проведення ООС. Продемонстрував матеріальні докази присутності російських військ на українському Донбасі та проінформував голову Військового комітету ЄС про хід гуманітарного розмінування у Донецькій та Луганській областях.
Крім того, командувач Об’єднаних сил обговорив із головою Військового комітету ЄС окремі питання процесу розведення сторін на Луганщині.
Під час зустрічі високі гості отримали нагоду поспостерігати за спільними тренуваннями екіпажу вертольоту МІ-24 армійської авіації, авіанавідників та операторів безпілотних літальних апаратів.
Нагадаємо, за останню добу бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військових.