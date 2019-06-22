ООС: бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. 21 червня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу Опитного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі Авдіївку – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
чотири рази Водяне – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
три рази Широкине – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Новотроїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету;
населений пункт Піски – станковий протитанковий гранатомет;
Новомихайлівка – гранатомети різних систем;
Новоселівка Друга – з великокаліберних кулеметів;
околиці Красногорівки – міномети калібру120 мм;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні дев'ять разів:
район населеного пункту Луганське – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
два рази Новолуганське – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
двічі Південне – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Катеринівка – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
Зайцеве – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
два рази населений пункт Новгородське – 82 мм міномети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя.
За минулу добу один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 21 червня чотирьох окупантів було поранено.
Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
околиці Старогнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
Широкине – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.