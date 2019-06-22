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ООС: боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных

Киев • УНН

 • 8419 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. 21 июня вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба Объединенных сил.

ООС: боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи опытно - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
трижды Авдеевку - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
четыре раза Водяное - из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
три раза Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Новотроицкое - с станковой противотанкового гранатомета;
населенный пункт Пески - станковый противотанковый гранатомет;
Новомихайловка - гранатометы различных систем;
Новоселовка Вторая - из крупнокалиберных пулеметов;
окраине Красногоровки - минометы калибру120 мм;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны девять раз:

район населенного пункта Луганское - с 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
два раза Новолуганское - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
дважды Южное - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Екатериновка - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Зайцево - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
два раза населенный пункт Новгородское - 82 мм минометы, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 21 июня четырех оккупантов были ранены.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрелы позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
окраине Старогнатовка - с автоматических гранатометов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
Широкино - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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