Вышел в старте: Ярмоленко помог “Вест Хэму” пробиться в 1/8 финала Кубка Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В рамках 1/16 финала Кубка Англии “Вест Хэм” полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко на выезде встречался с представителем Национальной лиги “Север” (шестой по рангу дивизион местного футбола) “Киддерминстром”, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Украинец вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, который его команда выиграла, забив решающий мяч на последних секундах дополнительного времени— 2:1.
Счет был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился защитник хозяев Алекс Пенни, ему ассистировал Натан Кэмерон.
В добавленное ко второму тайму время счет сравнял полузащитник молотобойцев Деклан Райс, голевой пас сделал Пабло Форнальс. В экстра-таймах Джаррод Боуэн принес победу “молотобойцам”.
Дополнения
“Киддерминстер Харриерс ” выступает в Северной национальной лиге — шестом по силе английском дивизионе.