Вийшов у старті: Ярмоленко допоміг “Вест Хему” пробитися до 1/8 фіналу Кубку Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У межах 1/16 фіналу Кубку Англії “Вест Хем” півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка на виїзді зустрічався з представником Національної ліги “Північ” (шостий за рангом дивізіон місцевого футболу) “Кіддермінстером”, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Українець вийшов у стартовому складі й відіграв увесь матч, який його команда виграла, забивши вирішальний м’яч на останніх секундах додаткового часу — 2:1.
Рахунок було відкрито у першому таймі. На 19-й хвилині відзначився захисник господарів Алекс Пенні, йому асистував Натан Кемерон.
У доданий до другого тайму час рахунок зрівняв півзахисник молотобійців Деклан Райс, гольовий пас зробив Пабло Форнальс. В екстра-таймах Джаррод Боуен приніс перемогу “молотобійцям”.
Доповнення
“Кіддермінстер Харрієрс” виступає в Північній Національній лізі — шостому за силою англійському дивізіоні.