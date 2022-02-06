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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 64779 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вийшов у старті: Ярмоленко допоміг “Вест Хему” пробитися до 1/8 фіналу Кубку Англії

Вийшов у старті: Ярмоленко допоміг “Вест Хему” пробитися до 1/8 фіналу Кубку Англії

Київ • УНН

 • 15746 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. У межах 1/16 фіналу Кубку Англії “Вест Хем” півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка на виїзді зустрічався з представником Національної ліги “Північ” (шостий за рангом дивізіон місцевого футболу) “Кіддермінстером”, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.

Деталі

Українець вийшов у стартовому складі й відіграв увесь матч, який його команда виграла, забивши вирішальний м’яч на останніх секундах додаткового часу — 2:1.

Рахунок було відкрито у першому таймі. На 19-й хвилині відзначився захисник господарів Алекс Пенні, йому асистував Натан Кемерон.

У доданий до другого тайму час рахунок зрівняв півзахисник молотобійців Деклан Райс, гольовий пас зробив Пабло Форнальс. В екстра-таймах Джаррод Боуен приніс перемогу “молотобійцям”.

Доповнення

“Кіддермінстер Харрієрс” виступає в Північній Національній лізі — шостому за силою англійському дивізіоні.

Українські Національні Новини

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