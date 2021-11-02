Вышел первый трейлер спин-оффа "Мандалорца"

Детали

"Книга Бобы Фетта" — спин-офф "Мандалорца", посвященный приключениям охотника за головами Бобы Фетта. Премьера сериала состоится на платформе Disney Plus 29 декабря 2021 года.

Главные роли исполнили Темуэра Моррисон (Боба Фетт) и Минг-На Вен (Феннек Шанд).

Исполнительные продюсеры сериала — Джон Фавро ("Железный человек", "Ковбои против пришельцев", "Книга джунглей", "Мандалорец"), Дэйв Филони, а также Роберт Родригес, снявший 14-й эпизод второго сезона "Мандалорца" ("Трагедия").

Сериал расскажет о том, как Фетт и Шанд вернулись на Татуин и попытались захватить территории, которыми давно руководил Джабба Гатт и его синдикат.





Напомним

В прошлом году сериал "Мандалорец" стал лидером по количеству пиратских скачиваний.