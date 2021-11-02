Вийшов перший трейлер спін-офа "Мандалорця"

Деталі

"Книга Боби Фетта" — спін-оф "Мандалорця", присвячений пригодам мисливця за головами Боби Фетта. Прем'єра серіалу відбудеться на платформі Disney Plus 29 грудня 2021 року.

Головні ролі виконали Темуера Моррісон (Боба Фетт) і Мінг-На Вен (Феннек Шанд).

Виконавчими продюсерами серіалу стали Джон Фавро ("Залізна людина", "Ковбої проти прибульці", "Книга джунглів", "Мандалорець"), Дейв Філоні, а також Роберт Родріґес, який зняв 14-й епізод другого сезону "Мандалорця" ("Трагедія").

Серіал розповість про те, як Фетт і Шанд повернулися на Татуїн і спробували захопити території, якими давним керував Джабба Гатт і його синдикат.





Нагадаємо

Минулого року серіал "Мандалорець" став лідером за кількістю піратських скачувань.