"Мандалорец" став лідером піратських скачувань в 2020 році

У 2020 році "Мандалорец" обігнав антігеройський серіал "Пацани", а в 2019 році за кількістю нелегальних завантажень диснеївська сага про світ "Зоряних воєн" займала третє місце.

Перша десятка піратських фаворитів виглядає так:

1. "Мандалорец" (Disney+)

2. "Пацани" (Amazon)

3. "Світ Дикого Заходу" (HBO)

4. "Вікінги" (History/Amazon)

5. "Зоряний шлях: Пікар" (CBS All Access)

6. "Рік і Морті" (Adult Swim)

7. "Ходячі мерці" (AMC)

8. "Чужинець" (HBO)

9. "Стріла" (The CW)

10. "Флеш" (The CW)