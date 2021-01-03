"Мандалорец" став лідером піратських скачувань в 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Серіал "Мандалорец" став лідером за кількістю піратських скачувань за минулий рік, про це УНН повідомляє з посиланням на портал Torrent Freak.
У 2020 році "Мандалорец" обігнав антігеройський серіал "Пацани", а в 2019 році за кількістю нелегальних завантажень диснеївська сага про світ "Зоряних воєн" займала третє місце.
Перша десятка піратських фаворитів виглядає так:
1. "Мандалорец" (Disney+)
2. "Пацани" (Amazon)
3. "Світ Дикого Заходу" (HBO)
4. "Вікінги" (History/Amazon)
5. "Зоряний шлях: Пікар" (CBS All Access)
6. "Рік і Морті" (Adult Swim)
7. "Ходячі мерці" (AMC)
8. "Чужинець" (HBO)
9. "Стріла" (The CW)
10. "Флеш" (The CW)