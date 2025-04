“Мандалорец” стал лидером по пиратским скачиваниям в 2020 году

В 2020 году “Мандалорец” обогнал антигеройский сериал “Пацаны”, а в 2019 году по количеству нелегальных скачиваний диснеевская сага о мире “Звездных войн” занимала третье место.

Первая десятка пиратских фаворитов выглядит так:

1. “Мандалорец” (Disney+)

2. “Пацаны” (Amazon)

3. “Мир Дикого Запада” (HBO)

4. “Викинги” (History/Amazon)

5. “Звёздный путь: Пикар” (CBS All Access)

6. “Рик и Морти” (Adult Swim)

7. “Ходячие мертвецы” (AMC)

8. “Чужак” (HBO)

9. “Стрела” (The CW)

10. “Флэш” (The CW)