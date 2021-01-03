“Мандалорец” стал лидером по пиратским скачиваниям в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Сериал “Мандалорец” стал лидером по количеству пиратских скачиваний за минувший год, об этом УНН сообщает со ссылкой на портал Torrent Freak.
В 2020 году “Мандалорец” обогнал антигеройский сериал “Пацаны”, а в 2019 году по количеству нелегальных скачиваний диснеевская сага о мире “Звездных войн” занимала третье место.
Первая десятка пиратских фаворитов выглядит так:
1. “Мандалорец” (Disney+)
2. “Пацаны” (Amazon)
3. “Мир Дикого Запада” (HBO)
4. “Викинги” (History/Amazon)
5. “Звёздный путь: Пикар” (CBS All Access)
6. “Рик и Морти” (Adult Swim)
7. “Ходячие мертвецы” (AMC)
8. “Чужак” (HBO)
9. “Стрела” (The CW)
10. “Флэш” (The CW)