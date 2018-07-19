Война в Сирии: повстанцы сдали провинцию Эль-Кунейтра

Согласно договоренности, которую поддерживает Россия, сирийская армия войдет во все районы, которые были подконтрольны правительству до 2011 года, когда в стране началась война.

Повстанцы сдадут оружие. Те, кто отказывается признать власть правительства, будут эвакуированы в удерживаемые оппозицией районы на севере Сирии, а желающие остаться вступят в процесс примирения с официальным Дамаском.

Благодаря договоренности, вся провинция Эль-Кунейтра, расположенная вблизи оккупированных Израилем Голанских высот, вернется под контроль правительства Сирии.



Также по информации Анадолу, террористическая организация YPG/РКК и режим Башара Асада в Сирии пришли к договоренности по вопросу двух нефтегазовых месторождений.

В соответствии с договоренностью, YPG/PKK передаст режиму Асада права на эксплуатацию месторождений "Аль-Омар" и "Танак", подконтрольных террористам.



Напомним, в результате атак сил режима Башара Асада на приграничные с Израилем населенные пункты Сирии погибло по меньшей мере 18 мирных жителей. Тела многих погибших все еще остаются под завалами.



Напомним, вооруженные формирования, подконтрольные режиму Башара Асада, продвигаются в Сирии к границе с Израилем. В результате очередного авиаудара сил режима Асада по приграничной провинции Кунейтра в одной из местных школ погибли по меньшей мере 10 мирных жителей.