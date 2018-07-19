Война в Сирии: повстанцы сдали провинцию Эль-Кунейтра
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В четверг была достигнута договоренность о вступлении сирийской армии во все удерживаемые оппозицией районы в южной провинции Эль-Кунейтра вблизи оккупированных Израилем Голанских высот. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Согласно договоренности, которую поддерживает Россия, сирийская армия войдет во все районы, которые были подконтрольны правительству до 2011 года, когда в стране началась война.
Повстанцы сдадут оружие. Те, кто отказывается признать власть правительства, будут эвакуированы в удерживаемые оппозицией районы на севере Сирии, а желающие остаться вступят в процесс примирения с официальным Дамаском.
Благодаря договоренности, вся провинция Эль-Кунейтра, расположенная вблизи оккупированных Израилем Голанских высот, вернется под контроль правительства Сирии.
Также по информации Анадолу, террористическая организация YPG/РКК и режим Башара Асада в Сирии пришли к договоренности по вопросу двух нефтегазовых месторождений.
В соответствии с договоренностью, YPG/PKK передаст режиму Асада права на эксплуатацию месторождений "Аль-Омар" и "Танак", подконтрольных террористам.
Напомним, в результате атак сил режима Башара Асада на приграничные с Израилем населенные пункты Сирии погибло по меньшей мере 18 мирных жителей. Тела многих погибших все еще остаются под завалами.
Напомним, вооруженные формирования, подконтрольные режиму Башара Асада, продвигаются в Сирии к границе с Израилем. В результате очередного авиаудара сил режима Асада по приграничной провинции Кунейтра в одной из местных школ погибли по меньшей мере 10 мирных жителей.